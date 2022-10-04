MLB／國民老將克魯茲42歲不言退 明年還想拚冠軍

國民隊季前花1500萬美元簽下超過40歲的克魯茲（Nelson Cruz），期盼他的打擊能夠掩護當家球星索托（Juan Soto），可惜結果不如預期，索托季中就被交易至教士，而克魯茲的打擊也陷入生涯最大低潮，退休聲浪不斷響起。

克魯茲去年就達不惑之年，依舊繳出明星等級的成績單，整季有32轟高水準，季後被國民請來掩護中心棒次，不過賽季至今各項打擊成績都創下2007後的最低，也遭受傷病侵襲，從開季至今陸續因背部緊繃、肩部痠痛和膝蓋挫傷等原因缺席超過30場比賽，季末更傳出眼睛受傷導致視力模糊。

儘管許多跡象顯示著這位征戰18年的沙場老將應該要退休了，但7月就滿42歲的克魯茲本人可不這麼想，他表示繼續打球能讓自己開心，如果有一天樂趣不再，才是該離開的時候。他也強調只要繼續穿上球衣目標就是獲勝，贏得世界大賽是所有球員的目標。

雖然克魯茲這個賽季沒有打出大家的期待，但國民教練馬丁尼茲（Dave Martinez）仍然給予高度評價，認為下個賽季這名老將還是能夠幫助球隊，年輕球員也很需要他的經驗，「他在DH位置上十分出色，只要打擊數據回復水準，絕對能夠幫助球隊，但這一切都在於他是否有意願再打一年」