快訊

王子被爆遭鄰居投訴推媽媽出來道歉 毛弟不忍「還原事實真相」

台積宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8上櫃公司受惠

國門解封在即 律師：居家隔離政策背後限制人身自由待商榷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊「真是受不了了」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平投指叉球，秀出肌肉線條。 截圖自日媒《Full-Count》推特
大谷翔平投指叉球，秀出肌肉線條。 截圖自日媒《Full-Count》推特

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。

日媒《Full-Count》在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手臂肌肉與血管形狀，該照片讓網友紛紛留言表示「好厲害的前臂、「真是受不了了」。

根據數據網站《Baseball Savant》顯示，大谷翔平指叉球使用頻率從去年的18.3%降為12.2%，不過他新練伸卡球並運用在實戰上，使用量為3.2%。滑球則超越直球成為最常使用的球種，使用量為38.9%。

大谷翔平9月投球成績堪稱完美，總計5場比賽4勝0敗防禦率1.09。本季還有一次先發機會，目前主投161局，只差1局就能符合規定投球局數，成為史上第一位符合「年度規定投球局數和規定打席」的選手。

日本

相關新聞

MLB／季中炒掉吉拉迪 費城人闖季後賽終結4014天等待

歷時4014天、6任總教練、3任總管、893敗的血淚教訓，費城人隊的等待終於畫下句點，今天以3：0擊敗太空人隊後，確定收...

MLB／前7局未被敲安 塞佛里諾迴避視線還是被總仔勸退

洋基隊今天全場2轟，但主人都不是「法官」賈吉（Aaron Judge），62轟之夜不在今晚，但球迷見證了一場極好投，塞佛...

MLB／普荷斯703轟出爐 紅雀9局連4保送葬送勝利超傻眼

這真的是待退之人的身手？42歲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，幫助紅雀隊首...

MLB／達比修獲9月國聯最佳投手 大谷鬼神數據不敵藍鳥王牌

大聯盟官網今日公布9月最佳投手，教士日籍強投達比修有獲選國聯最佳投手，美聯則由藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）獲選，9月表現同樣出色的大谷翔平遺憾落選。 These pitchers dom

MLB／張育成本壘關鍵夾殺有功 助紅襪險勝前東家光芒

旅美棒球好手張育成今天替補上陣，比賽尾聲參與一次關鍵夾殺，在本壘前驚險解決代表追平分的跑者，助波士頓紅襪以4比3逆轉擊敗...

MLB／日媒捕捉大谷誘人肌肉線條 日網友喊「真是受不了了」

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。 日媒《Full-Count》在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。