MLB ／雙城有大聯盟的「字母哥」！ 本季最年輕登板投手

已經無緣季後賽的雙城隊昨日對戰老虎，推出農場排名第六的投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）生涯初登板，他的姓氏加上中間空格一共16個字空間，將球衣背後塞滿，成為大聯盟版的「字母哥」，並超越前捕手沙塔拉馬奇亞（Jarrod Saltalamacchia）成為大聯盟史上最多字母的球員。

All 15 letters accounted for. pic.twitter.com/rZuA1yZQpi — Minnesota Twins (@Twins) 2022年10月2日

22歲的伍德理查森在上季貝瑞歐斯（José Berríos）的交易案中，與馬丁（Austin Martin）一同轉至雙城隊，去年賽季還在東京奧運代表美國奪下銀牌的好成績。可惜伍德理查森來到雙城3A後表現低迷，上季未能入選百大新秀，但開季後他拿出了比過去幾年更加優異的表現，在2A及3A累積23次出賽，其中22次是先發，主投107.1局送出115次三振，防禦率是優異的2.77。更值得一提的是升到3A後，7次先發被安打數都不超過5支。有好表現背書，讓無緣季後賽的雙城決定在球季將他升上大聯盟觀光。

雙城菜鳥伍德理查森生涯初登板吞敗投。 美聯社

大聯盟「字母哥」的出現讓球迷感到十分有趣，伍德理查森本人更表示過去曾想過，若登上大聯盟自己的全名出現在球衣上，會是多麼特別的事情，「我可以想像到我名字會從一邊的腰間延伸至另一邊。」他也表示以這個名字為傲，希望未來能讓每個人都知道他，也將繼續保留這個父母給他的「禮物」，很高興能讓大家都喜歡。

伍德理查森登上大聯盟的第一天，除了靠名字寫下紀錄、也成為本季最年輕的投手，初登板繳出5局失2分好投，可惜隊友全場僅拿2分，終場球隊2：5不敵老虎，他也吞下生涯首敗。