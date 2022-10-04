聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／普荷斯再敲第703轟 2216打點超越魯斯獨居史上第二
紅雀42歲傳奇重砲「普神」普荷斯（Albert Pujols）持續改寫生涯紀錄，達成700轟偉業後，今日作客場海盜主場敲出兩分全壘打，生涯第703轟，打點2216分也正式超越貝比魯斯。
普荷斯9月24日面對道奇的比賽中，連兩打席敲出全壘打，成為史上第4位完成生涯700轟的選手，前3人為邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟，貝比魯斯（Babe Ruth）的714轟。
昨日是紅雀例行賽最終戰，普荷斯與另外兩位莫里納老將（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）共同向主場球迷道別，也在比賽中敲出第702轟。紅雀本季最後一個系列賽作客海盜，今日首戰6局上半普荷斯敲出兩分砲助球隊先馳得點，可惜紅雀最終還是2:3落敗。
普荷斯今天敲出兩分砲後，生涯累積2216打點也正式超越「棒球之神」貝比魯斯2214分紀錄，獨居史上第2，僅次漢克阿倫的2297打點。另外，海盜主場是除了紅雀、天使球場外，普荷斯最會轟的球場，他生涯在這累積35轟。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言