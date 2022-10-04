MLB／普荷斯再敲第703轟 2216打點超越魯斯獨居史上第二

紅雀42歲傳奇重砲「普神」普荷斯（Albert Pujols）持續改寫生涯紀錄，達成700轟偉業後，今日作客場海盜主場敲出兩分全壘打，生涯第703轟，打點2216分也正式超越貝比魯斯。

普荷斯9月24日面對道奇的比賽中，連兩打席敲出全壘打，成為史上第4位完成生涯700轟的選手，前3人為邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟，貝比魯斯（Babe Ruth）的714轟。

昨日是紅雀例行賽最終戰，普荷斯與另外兩位莫里納老將（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）共同向主場球迷道別，也在比賽中敲出第702轟。紅雀本季最後一個系列賽作客海盜，今日首戰6局上半普荷斯敲出兩分砲助球隊先馳得點，可惜紅雀最終還是2:3落敗。

普荷斯今天敲出兩分砲後，生涯累積2216打點也正式超越「棒球之神」貝比魯斯2214分紀錄，獨居史上第2，僅次漢克阿倫的2297打點。另外，海盜主場是除了紅雀、天使球場外，普荷斯最會轟的球場，他生涯在這累積35轟。