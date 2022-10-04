MLB／前7局未被敲安 塞佛里諾迴避視線還是被總仔勸退

洋基隊今天全場2轟，但主人都不是「法官」賈吉（Aaron Judge），62轟之夜不在今晚，但球迷見證了一場極好投，塞佛里諾（Luis Severino）先發7局未被敲安、無失分，幫助洋基以3：1擊敗遊騎兵隊。

塞佛里諾7月中因背闊肌拉傷進入傷兵名單，超過兩個月才重返大聯盟，歸隊的第3場比賽就投出精彩的一戰。

7局投球任內，塞佛里諾未被敲出安打、無失分，有7次三振、1次保送，他此役的最後1球面對洛爾（Nathaniel Lowe），以99.5哩的火球讓他揮空三振。

塞佛里諾7局無安打無失分，有7次三振、1次保送。 路透社

看著對手的安打欄依然掛蛋，塞佛里諾當然想繼續挑戰，但教練團想勸退他，總教練布恩（Aaron Boone）搭著他的肩膀、說服他退場，塞佛里諾連搖了4次頭，多次轉頭迴避他的視線，布恩花了30秒才哄退他乖乖收工。

洋基第5局靠東岡凱爾（Kyle Higashioka）在一、二壘有人時敲安取分，第8局岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、史丹頓（Giancarlo Stanton）先後炸裂陽春砲，取得3：0領先；遊騎兵直到塞佛里諾退場才突破，8局下第1安、第1分陸續出現，避免遭到完封。