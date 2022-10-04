MLB／白襪本季爛尾收場 拉魯沙健康因素辭退白襪教頭

芝加哥白襪總教練拉魯沙今天證實，雖然他和球隊還有1年合約，但他將提前離開。這是拉魯沙第2次因為健康因素退休。

最近幾天，多家媒體報導，拉魯沙（Tony LaRussa）打算退休。拉魯沙因為健康因素，自8月30日起就未再督軍。

已經獲選進入名人堂的拉魯沙，證實自己在2月時裝了心律調整器，並在8月30日發現心律調整器有問題。明天將滿78歲的他，也透露自己有第2個健康上的問題，但未明確指出是什麼狀況。

拉魯沙透過白襪發出長篇聲明，他在當中說道：「這個球季的任何時間點，這兩個（健康）狀況都未對我身為白襪總教練造成負面影響。但很顯然地，第2個出現的健康問題，和復原所需的過程，讓我無法在2023年繼續執教白襪。」

「在這個時間點宣布此事，是為讓白襪管理階層把尋找總教練替代人選一事，列入休季的優先待辦事項中。」

拉魯沙在2021年球季開打前，跌破眾人眼鏡接下白襪總教練一職，並帶領球隊在例行賽拿下93勝69敗的成績，一舉打進季後賽，之後才在美國聯盟分區系列賽中，遭休士頓太空人以3比1淘汰出局。

在重新接掌白襪兵符前，拉魯沙2011年曾一度退休，不再擔任總教練的職務，並在2014年入選名人堂。

白襪本季備受期待，但到例行賽剩下最後一週的此刻，只拿下79勝80敗的成績，確定與季後賽無緣。

拉魯沙在聲明中說：「球隊本季的成績，是讓人無法接受、令人失望的。我們有些表現好的地方，但不足之處太多。這就是大聯盟，要嘛你就奮力一搏，要嘛就徹底擺爛，解釋都只會被當作是藉口。我們須為所受到的尊重與信任負責。而曾經歷的總教練生涯，讓我瞭解到球隊的每個缺失，最終都得由總教練負責。」

曾於1979年到1986年在白襪執教的拉魯沙，這次回鍋帶領球隊在這兩年獲得172勝149敗的成績。曾3度率隊奪下世界大賽冠軍的拉魯沙，在37年的執教生涯中，戰績是2900勝2514敗。

兩度接掌白襪兵符的拉魯沙，曾於1986年到1995年擔任奧克蘭運動家的總教練，也曾於1996年到2011年間於聖路易紅雀執教。在他的帶領下，運動家曾於1989年拿下世界大賽冠軍，紅雀則在2006年、2011年兩度奪冠。