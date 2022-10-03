MLB／大谷翔平繼續敲安 連17場安打推高生涯紀錄

天使本日面對遊騎兵的比賽，全隊也在這場主場最終戰打線大爆發，狂打14支安打，以8:3帶走比賽勝利，奪下本季首次7連勝，大谷翔平依舊保持火熱手感將敲安場次推進至17場，再創旅美後的生涯新高。

大谷本場比賽先發第3棒指定打擊，並在首打席就敲出中外野安打，同時平了自己在日職時期連續17場有安打的紀錄，大谷的好表現也喚起了球隊打線，在首局就打了10人次海灌6分，終場天使就以8:3氣走遊騎兵，並用7連勝為本季主場最終戰畫下完美句點。

總計天使全隊狂敲14支安打，其中當家巨星楚奧特（Mike Trout）就有3安猛打賞的演出，並打出本季第39轟，瓦德（Taylor Ward）、L.索托（Livan Soto）也都有3安的表現，大谷翔平全場1支安打、吞2K，賽後打擊率0.275。