MLB／勇士KO大都會3巨投 最多落後10.5場勝差快要封王

勇士隊衛冕世界大賽冠軍，整季苦追同區領先的大都會隊，在兩隊最後一個系列賽逆轉情勢，今天3連戰最後一戰以5：3獲勝後，領先兩場勝差，完成分區5連霸沒有太大問題。

大都會這次作客亞特蘭大前，領先勇士1場勝差，不料3連戰遭橫掃，變成落後兩場，例行賽最後3天想要挽回局面的可能性不高。

大聯盟球季賽將在6日結束，勇士、大都會都已確定晉級季後賽，最後關頭只剩分區冠軍之爭；勇士在邁阿密對馬林魚隊3連戰只要拿下1勝，或是大都會在紐約對國民隊輸掉1場，分區情勢就會明朗。

兩隊今天都動用6名投手應戰，大都會全場11支安打比勇士多6支，但無法有效掌握攻勢，勇士3局下攻下3分奠定勝基，尤其歐森（Matt Olson）、史旺森（Dansby Swanson）在這次3連戰天天開轟，歐森更是連續4戰出現全壘打，他說：「全隊所有人都想贏球。」

勇士隊在自家主場橫掃國東強權大都會，其中歐森（Matt Olson）在天王山3連戰場場開轟。 路透社

勇士本季對大都會19戰取得10勝，成為大聯盟第3支達到百勝的球隊，就算兩隊最後戰績相同，勇士對戰成績較好，仍是分區冠軍。

大都會6月初大幅領先10.5場勝差，不料季末遭勇士超前，兩張王牌狄葛隆（Jacob deGrom）、薛則（Max Scherzer）在3連戰前兩戰吞敗，15勝投手巴塞特（Chris Bassitt）今天只投2.2局掉4分再失一城，全隊損失慘重。

大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）今天3打數1安打，本季131分打點確定拿下國聯打點王，40轟暫居第2；他表示，還有3場比賽要打，也進了季後賽，這些都不會改變，但要從這次系列賽學到一些東西，讓球隊變得更好才行。