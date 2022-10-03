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MLB／國民左投柯賓慘到不行 19敗收工蟬聯大聯盟敗投王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
國民對左投柯賓吞下本季第19敗，蟬聯「敗投王」。 路透社
國民對左投柯賓吞下本季第19敗，蟬聯「敗投王」。 路透社

國民隊33歲左投柯賓（Patrick Corbin）實在很慘，今天在主場對費城人隊先發4.2局，被揮出10支安打、失7分，本季最後一次登板吞下第19敗，連續兩年成為大聯盟「敗投王」，費城人終場8：1獲勝，最快明天就可晉級季後賽。

柯賓去年16敗和紅人隊卡斯提歐（Luis Castillo）並列大聯盟最慘，今年還是沒有起色，31場先發投出6勝19敗、防禦率6.31，創下個人生涯10年單季最多敗紀錄。

大聯盟球季賽只剩3天，目前共有41名投手吞下二位數敗場，響尾蛇邦賈納（Madison Bumgarner）、水手隊岡薩雷茲（Marco Gonzales）15敗並列第2慘。

國民本季對費城人最後一戰，受到氣候影響，打到第7局裁定勝負，費城人贏球後86勝73敗，在國聯外卡最後一席之爭領先釀酒人隊兩場勝差，明起作客休士頓對太空人隊進行3連戰，取得外卡的魔術數字已經降到1。

柯賓2019年投出14勝，成為國民奪下隊史首座世界大賽冠軍的大功臣，接下來3個球季只有17勝42敗，生涯累積87勝103敗，他說：「今年數字顯然不是很好。」

國民本季一路挨打，戰績掉到55勝104敗，已經寫下2005年搬到華府後單季最多敗紀錄。

費城人 國民 大聯盟 柯賓

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