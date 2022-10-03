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MLB／金河成開轟未幫教士贏球 打到7局球迷歡呼晉級了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊確定搶下國聯外卡席位，當家三壘手馬查多（Manny Machado）賽後興奮地與隊友擁抱。 美聯社
教士隊確定搶下國聯外卡席位，當家三壘手馬查多（Manny Machado）賽後興奮地與隊友擁抱。 美聯社

教士隊今天在聖地牙哥主場1：2不敵白襪隊，不過靠釀酒人隊輸球，還是搶下國聯外卡，成為第11支闖進季後賽的球隊，最後一席將由費城人、釀酒人相爭。

大聯盟球季賽將在6日結束，各隊只剩3到4場比賽，洋基、守護者、太空人、紅雀、道奇隊已經奪下分區冠軍，藍鳥、水手、光芒、勇士、大都會教士也搶下季後賽門票。

勇士今天又以5：3擊敗大都會，在主場完成3連戰橫掃，不但繼道奇、太空人之後，成為本季第3支百勝球隊，也在國聯東區穩住龍頭，領先大都會兩場勝差，離分區冠軍愈來愈近。

教士今天打到7局下落後時，爆滿41407名球迷發出歡呼聲，原來是釀酒人打完延長12局以3：4不敵馬林魚隊，讓教士就算輸球也能晉級季後賽，所有人都鬆了一口氣。

教士全場唯一得分是金河成7局下揮出左外野陽春砲，本季第11轟出爐。

費城人今天以8：1擊敗國民隊，加上釀酒人落敗，兩隊勝差變成兩場，球季賽最後3天情勢對費城人相當有利。

金河成今天打出陽春全壘打。 美聯社
金河成今天打出陽春全壘打。 美聯社

教士 釀酒人 大都會 金河成

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