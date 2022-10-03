MLB／賈吉吞3K改到客場拚62轟 查普曼擺爛讓洋基吞敗

洋基隊本季在紐約主場最後一戰，吸引44332人進場觀戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）3個打數都遭三振，另外被保送1次，「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）7局上搞砸戰局，洋基終場1：3不敵金鶯隊。

賈吉9月29日對藍鳥隊之戰出現本季第61轟，追平洋基球星馬里斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多轟紀錄，接下來對金鶯3連戰合計7打數1安打，吞下6次三振，但也被保送5次，還有1次觸身球，接下來要到德州挑戰第62轟。

洋基對金鶯3連戰吞下兩敗，本季對戰19場拿到12勝，球季賽最後4戰明起對決遊騎兵隊，包括後天雙重賽，仍有機會達到百勝紀錄（目前97勝61敗）。

賈吉目前61轟、130分打點仍居美聯榜首，打擊率3成11排名第2，他表示，能在主場球迷面前開轟最好，但也要好好準備季後賽，「儘管沒有全壘打，不過球季還未結束。」

洋基、金鶯今天打完前6局1：1僵持，查普曼7局上登板，先被揮出內野安打，再出現兩次保送形成滿壘，雖然三振下一名打者，但又投出保送讓海盜攻下超前分，立刻被換下場。

馬里納奇歐（Ron Marinaccio）接替投球失1分，算在查普曼身上，這位古巴老將只投0.1局失兩分，面對5名打者投26球有14顆壞球，吞下本季第4敗。

金鶯贏球後82勝77敗，確定是2017年起，近6季首次勝率超過5成，揮別2018、19、去年都是三位數敗場的悲情。