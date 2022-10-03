MLB／近6場大爆炸恐噴出季後賽名單？ 韋恩萊特難掩失望

紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）的例行賽最後主場出賽，今天正好由韋恩萊特（Adam Wainwright）擔任先發投手，第5局3人一起步下賽場的一刻，韋恩萊特卻五味雜陳，他承認當下其實有點小情緒，因為他知道自己的季後賽位置岌岌可危。

韋恩萊特此役先發4.2局失6分，最終承擔本季第12敗，他在近6場先發合計28.2局投球，被敲44安打、失23分，防禦率7.22，這讓他擠進季後賽名單有了懸念。

韋恩萊特退場時臉上掩不住失望，他也坦承：「是的，我很沮喪，我從毫無疑問將為季後賽打頭陣到現在可能根本投不了，這些我無法控制，只能想辦法進步。」韋恩萊特指出，此役的變化球已有改善，但直球速度還有待提升，「我的投球機制有點跑掉。」

由於今天是紅雀本季例行賽的主場最終戰，賽前為已宣布本季打完引退的普荷斯、莫里納舉辦引退儀式，韋恩萊特雖是今天的先發投手，還是參與活動，並上台向兩位傳奇隊友致詞、表達敬意。

「其實我本來拒絕了，因為我知道那時該是我的熱身準備時間。」韋恩萊特是在再次獲得徵詢時點頭了，「我心想，這對他們兩人是特別的瞬間，我覺得這是我該做的，如果我只是打了兩年的選手，我可能不會這麼做，但我們在一起那麼久，我不想錯過今天。」

韋恩萊特尚未正式表態過今年是否為最後一季，當地媒體報導指出，與他親近的人士透露，這位41歲老將在近一個月的成績後，明年再戰的念頭已有動搖。