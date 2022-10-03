快訊

用「媽媽精神」選縣市長 她們的少女時代讓人驚訝

外資狂賣！台積電股價再下殺到417元 股東141萬人創新高

台61草漯路段大重機「翹孤輪」 網罵：重機界垃圾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／主場最終例行賽 普荷斯702轟道別、3老並肩退場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
莫里納（Yadier Molina）（左）、韋恩萊特（Adam Wainwright）（中）、普荷斯（Albert Pujols）（右）一同退場。 美聯社
莫里納（Yadier Molina）（左）、韋恩萊特（Adam Wainwright）（中）、普荷斯（Albert Pujols）（右）一同退場。 美聯社

生涯在聖路易的最後一個例行賽打席，普荷斯（Albert Pujols）揮出最好的結局，3局下掃出一發陽春砲、生涯第702轟，5局下、兩出局時與莫里納（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）並肩，3人一起步下賽場，攜手打拚這麼多年，臨到告別時刻也在一起說再見。

紅雀今天以5：7輸給海盜隊之戰，賽前先為已宣布今年打完退役的普荷斯、莫里納舉辦全長46分鐘的引退儀式，普荷斯今天也打得精彩，2打數敲出2長打、挹注3分打點，1局下先敲場地二壘打、帶有2分打點，3局下再揮中外野方向陽春砲。

普荷斯生涯累積2214分打點，並列史上第2，僅次於漢克阿倫（Hank AAron）的2297分打點；貝比魯斯（Babe Ruth）生涯同樣累積2214分打點，但打點數據直到1920年才被官方認證採計，因此數據並不完整。

韋恩萊特先發4.2局失6分，5局上、兩出局時，總教練摩洛（Oliver Marmol）走上投手丘換投，意料之外的舉動是，莫里納、普荷斯陪著他一起結束今日出賽，3老並肩步下賽場，接受球迷的掌聲。

韋恩萊特說：「這真的是驚喜，很酷！」他尚未正式宣布引退，但此役無論如何確定是3人一起征戰的最後一場例行賽；他透露退場當下，雖然自己有點小鬧脾氣，「能與他們兩人一起走下賽場，我覺得很驕傲，我能說我是兩位偉大球星的隊友。」

普荷斯能理解韋恩萊特的不開心，「我還有幾場比賽要打，所以這感覺還不像是最後一戰，但我知道韋恩萊特會有點失望，他會希望能贏而且投得更好。」

莫里納同樣也有小遺憾，他期望能打完5局，「但不可能凡事都完美，能與他們兩人一起走下賽場，那對我、對棒壇都是很棒的瞬間。」

摩洛承認讓3老一起退場是原先的計畫，但也遺憾時機點選得不好，「我應該可以做得更好。」韋恩萊特該局被敲2安打開局，兩出局後再被蘇文斯基（Jack Suwinski）敲出安打掉分，而他在落後局面下退場，最終也成了此戰的敗投。

韋恩萊特 普荷斯 莫里納 紅雀

延伸閱讀

MLB／普荷斯第702轟出爐 生涯打點衝史上第二

MLB／賽前700轟頒獎儀式剛結束 普荷斯再敲701轟

MLB／回顧普荷斯擊出首轟的2001 世界發生了哪些事？

生涯700轟在此達標 普荷斯愛恨交織的洛杉磯情緣

相關新聞

MLB／主場最終例行賽 普荷斯702轟道別、3老並肩退場

生涯在聖路易的最後一個例行賽打席，普荷斯（Albert Pujols）揮出最好的結局，3局下掃出一發陽春砲、生涯第702...

MLB／賈吉吞3K 連3場熄火賽季第62轟難產

洋基隊「法官」賈吉揮出追平美聯紀錄的本季第61轟後連3場熄火，今天在主場最後一場例行賽對金鶯隊苦吞...

MLB／張育成時隔一週再先發 紅襪不敵藍鳥遭橫掃

效力紅襪的張育成時隔一週再先發，4打數沒有安打，吞下兩次三振。紅襪不敵全場3度開轟的多倫多藍鳥隊，終...

MLB／近6場大爆炸恐噴出季後賽名單？ 韋恩萊特難掩失望

紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）的例行賽最後主場出賽，今天正好由韋恩...

MLB／大谷翔平投打俱佳 經典賽美國教頭：棒球史上從未見過

大谷翔平日前奪下本季第15勝，防禦率2.35，打擊率2成75，投打二刀流的優質表現吸引眾多掌聲，經典賽美國隊教頭戴羅沙（Mark DeRosa）力讚其「史上最有天賦的選手之一」。

MLB／賈吉吞3K改到客場拚62轟 查普曼擺爛讓洋基吞敗

洋基隊本季在紐約主場最後一戰，吸引44332人進場觀戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）3個打數都遭三振，另外被保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。