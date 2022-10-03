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MLB／普荷斯第702轟出爐 生涯打點衝史上第二

中央社／ 聖路易2日綜合外電報導
普荷斯生涯第702轟出爐，他也躍居大聯盟打點排行榜第二名，僅次於漢克阿倫。 美聯社
普荷斯生涯第702轟出爐，他也躍居大聯盟打點排行榜第二名，僅次於漢克阿倫。 美聯社

已經預告自己本季結束後要退休的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）今天再度開轟，那是他生涯第702號全壘打，而他累積的2214分打點竄上大聯盟史上第二，僅次於漢克阿倫（Hank Aaron）。

紅雀今天在主場迎戰匹茲堡海盜，這是紅雀本季最後一次在主場作戰，因此這可能是已宣布將褪下球衣的普荷斯與拿過8次金手套，並率隊兩度拿下世界大賽冠軍的40歲鐵捕莫里納（Yadier Molina）兩人，最後一次在紅雀主場出賽。賽前紅雀為他們辦了長達46分鐘的儀式，感謝他們生涯為球隊的奉獻。

即便將在球季後退休，42歲的普荷斯似乎看不出身手退化的跡象，他今天在1局下半揮出場地規則二壘安打，掃回兩分打點，幫助紅雀以3：0領先。

海盜2上靠甘默（Ben Gamel）的3分砲扳平，3上再利用安杜哈（Miguel Andujar）的犧牲打以4比3超前；但普荷斯在3下轟出中外野方向409英尺遠的全壘打，助紅雀將比分追平。

這發普荷斯生涯的第702轟，讓他生涯累積2214分打點，這個成績讓他竄升到史上第二，僅次於漢克阿倫的2297分打點。

甘默和雷諾斯（Bryan Reynolds）今天雙雙開轟，聯手幫助海盜拿下近6戰的第4勝。

紅雀今天的先發投手是41歲的老將韋恩萊特（Adam Wainwright），這是他生涯與莫里納搭檔的第328場比賽，但他今天只投4.2局就丟掉6分自責分，最後吞下敗投，本季戰績11勝12敗、防禦率3.71。

紅雀 海盜 普荷斯

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