快訊

若普亭使用核武器？ 前美中情局長：美將摧毀俄羅斯在烏克蘭所有軍隊

南韓「崽子之亂」！ 總統失言引爆朝野鬥爭

空前危機！壽險業第三季淨值恐失守兆元 一家將轉負數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賈吉吞3K 連3場熄火賽季第62轟難產

中央社／ 紐約2日專電
賈吉（Aaron Judge）今天單場吞3K、獲得1次保送。 美聯社
賈吉（Aaron Judge）今天單場吞3K、獲得1次保送。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）揮出追平美聯紀錄的本季第61轟後連3場熄火，今天在主場最後一場例行賽對金鶯隊苦吞3次三振，創紀錄只剩下4場比賽機會。

賈吉前兩個打數都遭金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）三振；5局下獲四壞保送，連30場上壘，為本季美聯最長紀錄。他7局下遭金鶯中繼投手貝克（Bryan Baker）三振，是例行賽季在洋基球場最後一個打席。

賈吉9月20日主場對匹茲堡海盜隊9局下開轟，追上洋基傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）1927年單季60轟的成就。相隔7場，賈吉9月28日客場對多倫多藍鳥隊7局上轟出打破僵局的致勝2分砲，追平洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多全壘打紀錄。

之後兩場比賽，金鶯投手群面對賈吉頻頻閃躲，沒有投太多好球，洋基滿場球迷屢屢報以噓聲。

30歲的賈吉挑戰美聯單季最多全壘打紀錄，追逐美聯打擊三冠王，與日籍「二刀流」球星大谷翔平爭奪美聯年度最有價值球員（MVP），一個多月來，場內外一舉一動都是注目焦點。

這場比賽在細雨及強風中進行，賈吉苦吞3次三振，未能在馬瑞斯家人和4萬4332名球迷面前開轟。賈吉賽季第61轟出爐後，主場對金鶯系列賽7打數一支安打，被三振6次，5度獲四壞保送，一次靠觸身球上壘。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後坦言賈吉受到很多關注，不確定他是否在賽季尾聲感到疲乏。

布恩說：「我確信在某種程度上，他希望這個賽季能快點結束。我不認為他承受太大壓力。他絕對希望賽季能結束，我們會持續努力，看看給他休息一天是不是好事。」

此役是洋基本季最後一場主場例行賽，洋基明天起作客德州和遊騎兵隊打剩餘4場比賽，賈吉還有機會挑戰美聯單季最多全壘打紀錄。

金鶯雖無緣季後賽，仍不讓已進季後賽的洋基輕鬆應戰，此役首局靠安打串連先馳得點。洋基5局下趁金鶯投手暴投、捕手暴傳扳平比數。金鶯7局上攻勢再起，靠安打及連續保送攻占滿壘，先選到四壞擠回一分，再以高飛犧牲打追加保險分，終場3：1贏球。

賈吉 金鶯 洋基

延伸閱讀

MLB／為賈吉61轟正當性強力背書 席林MVP仍票投大谷

MLB／藍鳥牛棚教練爽快歸還賈吉61轟球 妻子原要退休改離婚

MLB／指邦茲、麥奎爾紀錄都是假的 小馬里斯：賈吉才真貨

MLB／對賈吉連飆8顆伸卡球挨轟 苦主梅薩寫進歷史無奈認輸

相關新聞

MLB／賈吉吞3K 連3場熄火賽季第62轟難產

洋基隊「法官」賈吉揮出追平美聯紀錄的本季第61轟後連3場熄火，今天在主場最後一場例行賽對金鶯隊苦吞...

MLB／張育成時隔一週再先發 紅襪不敵藍鳥遭橫掃

效力紅襪的張育成時隔一週再先發，4打數沒有安打，吞下兩次三振。紅襪不敵全場3度開轟的多倫多藍鳥隊，終...

MLB／大谷翔平投打俱佳 經典賽美國教頭：棒球史上從未見過

大谷翔平日前奪下本季第15勝，防禦率2.35，打擊率2成75，投打二刀流的優質表現吸引眾多掌聲，經典賽美國隊教頭戴羅沙（Mark DeRosa）力讚其「史上最有天賦的選手之一」。

MLB／大谷明年薪3000萬美元 刷新三項紀錄

奔向「自由」前，大谷翔平仍由天使隊「綁定」的最後一年薪水先破紀錄，昨天與他完成明年3000萬美元（約台幣9.5億元）合約...

MLB／大谷連16場敲安創新高 連2年奪天使MVP及最佳投手

28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天連續16場比賽敲出安打，刷新個人紀錄。另外，大谷也連兩年獲...

MLB／大谷翔平年薪破3項紀錄 隊友敲碗「簽10年」

還沒「自由」，大谷翔平的合約先一步破紀錄，天使隊以3000萬美元與他達成明年年薪共識，不僅是具薪資仲裁資格選手的最高薪紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。