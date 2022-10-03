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MLB／張育成時隔一週再先發 紅襪不敵藍鳥遭橫掃

中央社／ 紐約2日專電
張育成今天擔任先發第7棒，鎮守游擊，4打數未敲安，吞下2K。(美聯社)
張育成今天擔任先發第7棒，鎮守游擊，4打數未敲安，吞下2K。(美聯社)

效力紅襪張育成時隔一週再先發，4打數沒有安打，吞下兩次三振。紅襪不敵全場3度開轟的多倫多藍鳥隊，終場3比6吞敗，客場3連戰慘遭橫掃。

張育成擔任先發第7棒，鎮守游擊。2局上，他在一人出局、兩名隊友攻占得點圈時登場打擊，和藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）纏鬥10球，最後被一記外角偏低快速指叉球吊中，揮空遭三振，未能替球隊打回分數。

張育成後兩個打數面對藍鳥中繼投手，都擊出內野滾地球出局。9局上紅襪落後3分，張育成遭藍鳥終結者羅瑪諾（Jordan Romano）三振，未能推進壘上跑者。

紅襪是張育成今年效力的第4支大聯盟球隊。27歲的他本季先後遭克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒隊指定讓渡（DFA），9月中旬加盟紅襪，半個多月來出賽並不穩定，上次先發是9月25日客場對紐約洋基隊。

張育成下半季打擊回溫，但近期陷入連12打數無安打的低潮，本季打擊率降至2成08，OPS.601。

紅襪此役所有分數都由達爾貝克（Bobby Dalbec）打下。他2局上在張育成遭三振後揮出安打，替前兩戰遭完封的紅襪打回2分；7局上在球隊落後3分時揮出陽春砲，縮小分差。

但藍鳥打擊火力更兇猛。赫南德茲（TeoscarHernandez）與梅里斐德（Whit Merrifield）各有3支安打，繳出猛打賞表現。赫南德茲兩度開轟，包括4局下打破僵局的致勝2分砲，本季累積25發全壘打；梅里斐德同樣有開轟表現，差三壘安打就能完全打擊。

此役過後，紅襪戰績75勝84敗，在美國聯盟東區墊底，是分區唯一勝率低於5成的球隊。

紅襪本季對同分區對手23勝50敗，尤其打不過藍鳥，是戰績欠佳主因。自7月以來，紅襪對藍鳥9連敗，本季對戰3勝16敗、得分整整少70分，創1965年對明尼蘇達雙城隊1勝17敗以來單季對戰最多敗紀錄。

張育成 藍鳥 紅襪

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