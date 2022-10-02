MLB／大谷連16場敲安創新高 連2年奪天使MVP及最佳投手
28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天連續16場比賽敲出安打，刷新個人紀錄。另外，大谷也連兩年獲天使隊頒發本季最有價值球員（MVP）及最佳投手獎。
日本放送協會（NHK）報導，大谷今天在主場先發出賽，前3個打席分別敲出游擊方向滾地球、三壘方向滾地球及遭到三振，第4個打席敲出左外野方向安打，締造個人連續安打場數新高紀錄。
大谷今天4打數1安打，本季至今打擊率2成76。天使隊今天終場以3比2擊敗德州遊騎兵，取得球隊6連勝。
至於全壘打方面，大谷從9月11日後，至今已18場比賽未開轟。
另外，大谷獲天使隊頒發本季MVP及最佳投手獎，2連霸天使隊這兩個獎項，並在今天賽前舉行頒獎儀式。
在今天賽前，大谷本季投手成績為15勝、防禦率2.35、投出213次三振，在天使隊中遙遙領先第2名投手；打擊方面成績為156支安打、94分打點都居球隊內之冠，34支全壘打僅次於楚勞特（Mike Trout）排名第2。
從上述投打成績可以看出，大谷本季展現出壓倒性活躍的二刀流能力。
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