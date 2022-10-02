MLB／大谷翔平投打俱佳 經典賽美國教頭：棒球史上從未見過

大谷翔平日前奪下本季第15勝，防禦率2.35，打擊率2成75，投打二刀流的優質表現吸引眾多掌聲，經典賽美國隊教頭戴羅沙（Mark DeRosa）力讚其「史上最有天賦的選手之一」。

戴羅沙在節目《MLB Network》分析，大谷在9月30日的先發出賽中，除了曲球外，其他球種速度平均都慢了約2英哩（約3公里），但仍是很有壓制力，關鍵在於配球。

戴羅沙以大都會打者墨菲（Sean Murphy）的打席為例，大谷翔平第一球先投出74.6英哩曲球，接下來是96.9英哩伸卡球、87.2英哩卡特球、85.3英哩滑球，98.3英哩伸卡球、86.3英哩滑球，最後以96.3英哩伸卡球三振打者，打者完全預測不到大谷會投什麼球種。

大谷上次出賽主投8局飆出12次三振，被敲出2支安打並沒有掉分，打擊部分也出現2支安打。戴羅沙不吝嗇稱讚大谷不僅投球優質還是中心打線，幾乎主宰比賽「是棒球史上從沒看過的」。

大谷翔平是年度MVP的大熱門，而今天天使球團公布了與大谷翔平談妥2023年合約，將以3000萬美元年薪（約9.6億台幣）繼續效力天使。