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MLB／大谷翔平年薪破3項紀錄 隊友敲碗「簽10年」
還沒「自由」，大谷翔平的合約先一步破紀錄，天使隊以3000萬美元與他達成明年年薪共識，不僅是具薪資仲裁資格選手的最高薪紀錄，漲幅2450萬美元為史上之最，也刷新2018年達比修有的2500萬美元，寫下日本選手史上最高年薪，天使隊友得知消息後為他開心，還「敲碗」簽10年。
大谷目前所執行的合約為去年季前所簽的兩年850萬美元，今年年薪為550萬美元，堪稱便宜好用的最佳勞工；今年持續在投、打兩端揮灑看不見天花板的天賦，最後一年薪資仲裁及進入自由市場後的身價，一直都是矚目話題。
天使端出3000萬美元與大谷完成談薪，大谷在一年之間薪資成長2450萬美元，創下大聯盟前所未見的漲幅，他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）對此認為：「這是他理所應得的」。
隊友山多瓦（Patrick Sandoval）也同意，「可以看到自己的朋友成功、拿到應得的薪水，這真的很棒。」佛列契（David Fletcher）則是直呼不意外，「我們都知道這將會發生，希望再來是趕快完成10年合約。」
原有的楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon），再加上大谷後，天使明年陣中將有3位年薪站上3000萬美元的球員，光是3人的薪資就達到1.03億美元。
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