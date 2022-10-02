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MLB／天使端破紀錄9.5億台幣 大谷翔平完成明年議約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平身價5倍跳，天使隊確定與他談妥2023年3000萬美元年薪，締造第3年薪資仲裁資格選手的史上最高薪紀錄。

大谷去年拿下美聯MVP，今年領的是在2021年季前早已簽妥的550萬元年薪，堪稱便宜又好用的最佳勞工；今年持續以二刀流的精彩演出宰制賽場，「自由」後的身價備受矚目，今天先確定明年年薪。

提前在今年球季還沒結束，天使已與大谷完成明年議薪，避免薪資仲裁，大谷年薪躍升為3000萬美元，打破貝茲（Mookie Betts）所保持的2700萬美元，締造第3年薪資仲裁資格最高薪紀錄。

代理教頭尼文（Phil Nevin）樂見大谷的合約早早底見，「這對他很棒，可以無憂無慮進入休賽季，這是件好事，雖然談薪不在我的管轄範圍，但執教大谷一直都充滿樂趣，希望我們可以再多相處一段時間。」

這筆合約並不代表大谷的「天使人生」更加穩固，大聯盟官網報導分析，隨著老闆莫瑞諾（Arte Moreno）在今年8月表達有意賣球隊，仍不清楚可能的經營權轉變是否影響球隊經營策略，天使在季外賣大谷的可能性極低、但機率不是零，新老闆與他洽談延長合約的意願也有待觀察。

天使 貝茲 大谷翔平

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