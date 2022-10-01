MLB／今日戰績表 大谷雙安連15場安打天使季末奪5連勝

近期大聯盟最受矚目消息就是大谷跟法官（Aaron Judge）的美聯MVP之爭，話題從場上表現延伸到各個媒體，都有自己所擁護的對象，昔日洋基死對頭紅襪「血襪傳奇」席林（Curt Schilling）也

2022-10-01 15:46