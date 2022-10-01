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25秒片外流…蘋果副總裁受訪輕率吐31字 年薪千萬飛了

MLB／今日戰績表 大谷雙安連15場安打天使季末奪5連勝

聯合新聞網／ 整理
大谷今日4打數2安打，打擊率上升到.276創下個人本季最高，天使也在季末拉出一波5連勝。 美聯社
大谷今日4打數2安打，打擊率上升到.276創下個人本季最高，天使也在季末拉出一波5連勝。 美聯社

MLB今日戰績表

紅人 1:6 小熊

金鶯 2:1 洋基

費城人 5:1 國民

紅襪 0:9 藍鳥

皇家 3:6 守護者

雙城 7:0 老虎

大都會 2:5 勇士

馬林魚 0:1 釀酒人

光芒 7:3 太空人

海盜 1:2 紅雀

遊騎兵 1:4 天使

白襪 3:1 教士

運動家 1:2 水手

洛磯 1:10 道奇

響尾 4:10 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 金鶯 vs. 洋基(緯來體育台)

01:05 費城人 vs. 國民

02:20 紅人 vs. 小熊

03:07 紅襪 vs. 藍鳥

04:05 響尾蛇 vs. 巨人

04:10 運動家 vs. 水手

06:10 皇家 vs. 守護者

06:10 雙城 vs. 老虎

07:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)

07:10 馬林魚 vs. 釀酒人

07:15 海盜 vs. 紅雀

07:20 大都會 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台、華視)

07:20 光芒 vs. 太空人

08:40 白襪 vs. 教士

09:07 遊騎兵 vs. 天使

09:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

體育 太空人 華視

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