MLB／今日戰績表 大谷雙安連15場安打天使季末奪5連勝
MLB今日戰績表
紅人 1:6 小熊
金鶯 2:1 洋基
費城人 5:1 國民
紅襪 0:9 藍鳥
皇家 3:6 守護者
雙城 7:0 老虎
大都會 2:5 勇士
馬林魚 0:1 釀酒人
光芒 7:3 太空人
海盜 1:2 紅雀
遊騎兵 1:4 天使
白襪 3:1 教士
運動家 1:2 水手
洛磯 1:10 道奇
響尾蛇 4:10 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 金鶯 vs. 洋基(緯來體育台)
01:05 費城人 vs. 國民
02:20 紅人 vs. 小熊
03:07 紅襪 vs. 藍鳥
04:05 響尾蛇 vs. 巨人
04:10 運動家 vs. 水手
06:10 皇家 vs. 守護者
06:10 雙城 vs. 老虎
07:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)
07:10 馬林魚 vs. 釀酒人
07:15 海盜 vs. 紅雀
07:20 大都會 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台、華視)
07:20 光芒 vs. 太空人
08:40 白襪 vs. 教士
09:07 遊騎兵 vs. 天使
09:10 洛磯 vs. 道奇
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