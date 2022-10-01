MLB／國東天王山之戰 衛冕軍勇士重擊大都會狄葛隆

國聯東區龍頭之爭是今年全聯盟最激烈的分區，季前大灑幣進行補強的大都會賽前僅領先勇士1場勝差，兩對今天起在亞特蘭大正面對決，衛冕軍靠著單場三轟擊潰塞揚名投狄葛隆（Jacob deGrom）取得三連戰首勝，兩隊再次並列分區龍頭。

關鍵的天王山首戰，雙方都推派出王牌投手正面對決，勇士王牌佛里德（Max Fried）在第二局被大都會接連安打丟下一分，不過下半局隊友馬上替他連本帶利討回來，靠著萊利（Austin Riley）及走出低潮的歐森（Matt Olson）「背靠背」打出陽春砲，一舉將比分反超。

Austin Riley and Matt Olson go back-to-back with a pair of BOMBS off of Jacob deGrom for the lead! pic.twitter.com/wHMGfA2uc7 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年10月1日

這場比賽斧頭幫打者十分兇狠，除了單局比賽砲擊狄葛隆2發全壘打，第六局史萬森（Dansby Swanson）再補上錦上添花的一轟，這名塞揚強投此役6局投球被敲5安含3發全壘打，送出11次三振，吞下敗投，而前4局就丟5分是他近年來表現最差的一次先發。

狄葛隆在重要的爭冠時刻卻狀況不佳，近3場苦吞2敗，防禦率也高達6.60，今天也是自2019年後再次單局挨2轟，巧合的是當對手也是勇士。事實上他近期帶著手指水泡的不適感投球，但賽後拒絕把這當作藉口。

勇士王牌佛里德5局投完因身體不適退場，靠牛棚接力守住比賽，9局終結者簡森（Kenley Jansen）雖然再次上演「劇場」，一度製造滿壘危機，還是連飆2K解危，收下本季第38次救援成功。

賽後大都會教頭休瓦特（Buck Showalter）認為球隊其實有不少逆轉機會，很可惜沒把握住，他稱讚勇士投手完成了任務表現出色，「不過我們的也很不錯」。

兩隊將在明天於勇士主場進行三連戰第二戰，大都會將推出季前高薪請來的塞揚王牌薛則（Max Scherzer），而勇士則推出今年球季率先達成20勝的萊特（Kyle Wright），贏球的隊伍將能獨居東區龍頭。