MLB／為賈吉61轟正當性強力背書 席林MVP仍票投大谷

近期大聯盟最受矚目消息就是大谷跟法官（Aaron Judge）的美聯MVP之爭，話題從場上表現延伸到各個媒體，都有自己所擁護的對象，昔日洋基死對頭紅襪「血襪傳奇」席林（Curt Schilling）也做出選擇，雖然認為賈吉的紀錄正當性比一票「禁藥重砲」更純，但還是將MVP選票投給大谷。

席林（Curt Schilling） 歐新社

在2004年世界大賽為紅襪帶腳踝傷勢拚鬥、成就「血襪傳奇」的席林，雖然生涯有216勝，但因在場外的言論爭議，至今仍被拒於名人堂之外，因此賭氣要求自願退出候選名單，但不被協會接受，不過向來大嘴巴的他也沒錯過目前大聯盟最熱的話題，在接受節目首訪時對美聯MVP之爭表態。

席林認為賈吉的61轟更有正當性。 路透社

席林表示，賈吉的61轟就是追平大聯盟紀錄，因為在他的眼裡，邦茲（Barry Bonds）、馬怪爾（Mark McGwire）和索沙（Sammy Sosa）等涉入禁藥案的球員，都沒資格列入紀錄，「我不會投票讓這些人進名人堂，也不承認他們靠作弊達到的紀錄，所以我認為賈吉追平的就是大聯盟紀錄」！

儘管為賈吉的紀錄強力背書，但席林心中的MVP人選卻不是這名重砲，他說：「儘管賈吉表現出色，但MVP依舊是大谷」，他的理由是大谷成績相較去年MVP賽季有很大提升，除了打擊維持強勢，投手成績更是大躍進，絕對沒有球員比大谷更能在球場上展現出他的價值，「如果你想要選『最有價值』球員，這就是了！」