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MLB／張育成替補上場守游擊 遭藍鳥菊池雄星3球三振

中央社／ 台北1日電
紅襪野手張育成比賽後段替補上場，面對菊池雄星吞3球三振。 路透社
紅襪野手張育成比賽後段替補上場，面對菊池雄星吞3球三振。 路透社

波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）今天對戰多倫多藍鳥隊，紅襪野手張育成8局攻守交換時接替上場守游擊，總計1打數遭三振，紅襪終場以0比9吞敗。

紅襪交手藍鳥（Toronto Blue Jays），近2場比賽都是替補上場的張育成9局上場打擊，對決藍鳥後援投手菊池雄星，苦吞3球三振，總計1打數沒安打，賽後打擊率2成13。

藍鳥開賽就有攻勢，1局靠接連安打、捕逸及滾地球先馳得點，2局靠安打、保送、暴投和高飛犧牲打跑回第2分。

藍鳥3局靠比歇特（Bo Bichette）選到保送、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）開轟，2分砲幫球隊取得4比0領先。

藍鳥6局攻勢再起，塔比亞（Raimel Tapia）陽春砲、史普林格（George Springer）3分砲，單局再添4分、奠定勝基；8局靠比歇特適時安打，送回團隊第9分。

藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）投6局僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，優質先發拿下個人本季第16勝；菊池雄星後援投3局被敲1支安打，投出5次三振、無失分，拿下救援成功。

藍鳥昨天沒比賽，但靠巴爾的摩金鶯以3比5輸紅襪，以外卡名額晉級季後賽。

藍鳥

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