MLB／小孩都快念完大學 羅利再見轟水手隔21年重返季後賽

水手隊自2001年後，就沒有再打進過季後賽，今天對戰運動家隊，羅利（Cal Raleigh）一發再見陽春砲，讓主場球迷徹底沸騰，終於重返相隔21年的季後賽。

由於洋基隊以1：2輸給金鶯隊，水手隊要將季後賽魔術數字歸零只能靠自己，雖然1局下法蘭斯（Ty France）的安打先馳得點，但2局上運動家隊朗格利爾斯（Shea Langeliers）陽春砲讓比賽回到原點。

羅利敲出再見轟率水手終結季後賽乾旱期！ 路透社

平手局面一路到9局下2出局後，羅利上場代打不打算加班，2號3壞滿球數下，將一顆85.5哩滑球敲成右外野全壘打，一棒終結比賽，也將水手隊送進季後賽。

DROUGHT. ENDED. pic.twitter.com/86tgJWaeLa — Seattle Mariners (@Mariners) 2022年10月1日

21年的等待，水手球迷早已等不及，昨天才剛確定季後賽魔術數字剩1，球迷就已經開始搶票，根據水手球團表示，季後賽外卡前兩戰的主場門票都已經完售，分區系列賽及美聯冠軍系列賽主場首戰也賣光。