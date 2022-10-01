MLB／賈吉打擊前媽媽神預測61轟 破紀錄62轟再等等

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）卡彈7場後，終於在前一場在藍鳥主場擊出追平美聯記錄的61轟，有趣的是美媒指出他媽媽佩蒂當天在兒子開轟前就有「神預言」！

Patty Judge told me she called the HR in the 7th before @TheJudge44 stepped to the plate… pretty cool #yankees #61 #maris #mothersintuition — Meredith Marakovits (@M_Marakovits) 2022年9月29日

《YES》體育台洋基隨隊記者馬拉科維茨(Meredith Marakovits)在推特上爆料，賈吉媽媽佩蒂(Patty)其實當天在第七局愛子站上打擊區前，她就有預感這打席將是兒子創造歷史的時刻，結果真的一語成讖，「實在是非常酷」，就看接下來破紀錄的第62轟能否再有神預言。

賈吉能否進一步打破紀錄敲出第62轟仍備受注目，畢竟不少人包含馬里斯之子在內，都認為他才是「乾淨重砲」，其他人的紀錄都是「假的」，家人也持續緊跟每一場比賽。洋基今日回到主場迎戰金鶯，滿場球迷滿心期待見證歷史，可惜此戰只能遺憾回家，賈吉今天並未開轟，全場2打數1安，還是沒太多好球打獲得2次保送，包括一次敬遠，賽後打擊率3成14，暫時落後雙城球星阿拉斯（Luis Arraez）的3成15居第二，也是挑戰三冠王最大絆腳石。