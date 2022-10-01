MLB／費城人瑞爾穆托達雙20里程 20盜0失敗史上捕手第一人

正在搶奪國聯外卡的費城人隊今日客場挑戰國民，陣中重砲捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）今日演出單場3盜，達成雙20里程碑，是大聯盟史上第二位完成20轟20盜的捕手，並且本季20次盜壘0失敗、更是史上捕手第一人！

J.T. Realmuto is just the second catcher (Ivan Rodriguez) to hit 20 HR and steal 20 bases in a season. pic.twitter.com/NK6zFz75Mf — MLB Stats (@MLBStats) 2022年9月30日

瑞爾穆托於今天的比賽中一口氣盜壘成功3次，從賽前的18次推進到21次，完成生涯首次20盜賽季，並一舉達成20轟+20盜里程碑，上一回能達成雙20的捕手，大家也不陌生，就是1999年的鐵捕I-Rod(Ivan Rodriguez)，當時他狂敲35轟與25盜，並在賽季後獲選為MVP，不過有12次盜壘失敗。

本季國聯MVP外界一致看好紅雀強打高史密特（Paul Goldschmidt）能首獲殊榮，但顯然瑞爾穆托應該也要獲得些許票數，代理總教練湯姆森（Rob Thomson）就認為子弟兵不該被外界遺忘，「他值得列入討論中」。

事實上瑞爾穆托本賽季的WAR值高達6.0(Fangraph版本)，與道奇透納(Trea Turner)及勇士史萬森(Dansby Swanson)並列全聯盟第10名，也是職業生涯新高，在隊史捕手上僅次於道頓（Darren Daulton）於1992年寫下的7.2WAR，簡單來說他就是本季最好的捕手。

值得一提的是瑞爾穆托本季發動20次盜壘0失敗，這是自2009年阿特利（Chase Utley）後首位20次盜壘成功並沒有失敗的球員，更是自1920美聯及1951國聯開始計算此數據後、史上首位20盜沒有失敗的捕手，31歲的瑞爾穆特正在用自己的方式挑戰成為歷史最佳捕手之一。