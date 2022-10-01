MLB／光芒晉級季後賽 輸球的太空人也有收穫
光芒隊今天以7：3擊敗太空人隊，自力將魔術數字歸零確定取得美聯外卡，連續4年打進季後賽，持續尋求隊史首冠；太空人隊雖然輸球，但拜洋基隊以1：2輸給金鶯隊之賜，也確定晉級美聯冠軍系列賽後，也能保有主場優勢。
光芒隊先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）前4局雖然丟掉2分，分別在1局下挨了布萊格曼（Alex Bregman）一發陽春砲、4局下因為古利爾（Yuli Gurriel）的安打掉分，但也僅此而已，最終投完7局僅失2分，等到隊友反撲。
𝐖𝐄. 𝐀𝐑𝐄. 𝐈𝐍.#RaysUp pic.twitter.com/71ELZWWCsV— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) 2022年10月1日
光芒隊在1局上得分後，沈寂了3個半局，5局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的三壘安打先追平比數，法蘭柯（Wander Franco）再補上一支安打，超前為3：2。
6局上希瑞（Jose Siri）、狄亞茲（Yandy Diaz）兩支二壘打分別帶有1分、2分打點，擴大領先，8局上沃爾斯（Taylor Walls）再補上一發陽春砲。
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