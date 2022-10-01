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MLB／賽前700轟頒獎儀式剛結束 普荷斯再敲701轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
普荷斯回到紅雀主場敲出生涯第701轟！ 美聯社
普荷斯回到紅雀主場敲出生涯第701轟！ 美聯社

生涯第700轟沒收回不要緊，紅雀老將普荷斯（Albert Pujols）今天敲出第701轟，就在主場對海盜隊4局下，賽前700轟頒獎儀式結束沒多久之後。

4局下作為首名打者，普荷斯面對海盜先發投手奧維多（Johan Oviedo），逮中一顆偏高的滑球，一棒把球送出左外野全壘打牆，飛行距離398呎、擊球初速102.6哩，這發陽春砲幫助紅雀隊將比數追成1：1平手。

紅雀賽前為普荷斯舉行700轟頒獎儀式。 截圖自紅雀官方推特
紅雀賽前為普荷斯舉行700轟頒獎儀式。 截圖自紅雀官方推特

普荷斯是在台灣時間9月24日在道奇球場敲出生涯第700轟，成為大聯盟史上第四人，不過那顆球被球迷帶走，並未成功回收，普荷斯當時就大方表示：「紀念品本來就是給球迷的，如果他們想保留，我沒有任何意見。」

這發全壘打是普荷斯生涯效力紅雀隊的第121轟，而他這701轟裡，有332轟是在主場敲出，另外369轟在客場誕生，501轟是棒打右投，打左投剛好200轟。

普荷斯舉球帽向主場球迷致意。 路透社
普荷斯舉球帽向主場球迷致意。 路透社

普荷斯 紅雀 海盜

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