MLB／道奇又改造成功 菲力普斯有望破郭泓志鬼神隊史紀錄

近10年拿下9度分區冠軍的洛杉磯道奇除了農場養成及花錢補強不手軟外，最重要的就是他們改造球員的能力，許多球員來到道奇後都打出生涯的最佳表現，去年從讓渡名單得到的菲利浦斯（Evan Phillips），在面對教士比賽2局未失分後，本賽季防禦率降到僅1.18，相當有機會打破台灣好手郭泓志在2010年時所創下的1.20隊史最佳防禦率(至少投50局)。

本季道奇終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）狀況十分不穩定，好在陣中牛棚有人挺身而出，菲利浦斯就是其中最大亮點，但他的職業生涯並非如此順遂，在2015年被勇士選到後、於2018年登上大聯盟，只投了6.1局防禦率卻高達8.53，隨後就遭到交易成為大聯盟的浪人，在加入道奇前已輾轉去過金鶯及光芒，表現均不理想難以站穩大聯盟，去年被光芒DFA後道奇將他網羅陣中，將他成功改造成王牌後援。

能夠在道奇重獲新生的菲利浦斯，最大的改變就是用球的比例，將原本用量極高的四縫線速球從40%減少一半到20%，提高卡特球的比例至27.4%，這樣的配球收到了極好的效果，讓他投出生涯年的表現。

菲利浦斯目前主投61局送出72次三振，WHIP僅0.74，WAR值高達2，1.18的防禦率更是全聯盟後援40局以上的投手中之最，只要維持到例行賽結束，很有機會挑戰我國旅美好手郭泓志在2010年時創下鬼神般1.20防禦率(至少投50局)的隊史紀錄。