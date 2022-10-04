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MLB／今日戰績表 費城人客場勝太空人取得最後季後賽門票

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人客場勝太空人，睽違11年取得晉級季後賽門票。 法新社
費城人客場勝太空人，睽違11年取得晉級季後賽門票。 法新社

MLB今日戰績表

皇家 5：2 守護者

紅雀 2：3 海盜

勇士 0：4 馬林魚

小熊 1：3 紅人

藍鳥 5：1 金鶯

洋基 3：1 遊騎兵

國民 (延賽) 大都會

光芒 3：4 紅襪

響尾 5：6 釀酒人

費城人 3：0 太空人

雙城 2：3 白襪

天使 4：5 運動家

老虎 4：3 水手

巨人 4：7 教士

洛磯 2：1 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:05 洋基 vs. 遊騎兵

06:10 皇家 vs. 守護者

06:10 老虎 vs. 水手

06:35 紅雀 vs. 海盜

06:35 勇士 vs. 馬林魚

06:40 小熊 vs. 紅人

06:40 藍鳥 vs. 金鶯

07:10 國民 vs. 大都會

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:40 響尾蛇 vs. 釀酒人

08:05 洋基 vs. 遊騎兵(雙重戰、緯來體育台)

08:10 費城人 vs. 太空人

08:10 雙城 vs. 白襪

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 老虎 vs. 水手(雙重戰)

09:40 巨人 vs. 教士

10:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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