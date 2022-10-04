MLB／今日戰績表 費城人客場勝太空人取得最後季後賽門票

大谷翔平本季投球表現再進化，近日在握球時的肌肉線條也被日本媒體捕捉到，引起網友熱烈討論。 日媒《Full-Count》在推特上張貼大谷翔平賽前練習的照片，大谷翔平在準備投出指叉球的動作，展現出手

2022-10-04 11:15