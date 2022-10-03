MLB／今日戰績表 費城人勝國民晉級季後賽魔術數字剩1

大谷翔平日前奪下本季第15勝，防禦率2.35，打擊率2成75，投打二刀流的優質表現吸引眾多掌聲，經典賽美國隊教頭戴羅沙（Mark DeRosa）力讚其「史上最有天賦的選手之一」。

2022-10-02 12:09