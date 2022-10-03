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MLB／今日戰績表 費城人勝國民晉級季後賽魔術數字剩1

聯合新聞網／ 整理
國聯季後賽最後一張門票之爭，費城人6局提前結束擊敗國民，晉級魔術數字剩1，釀酒人則是延長12局敗給馬林魚，希望越來越小。 擷圖自推特
國聯季後賽最後一張門票之爭，費城人6局提前結束擊敗國民，晉級魔術數字剩1，釀酒人則是延長12局敗給馬林魚，希望越來越小。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

雙城 2：5 老虎

金鶯 3：1 洋基

費城人 8：1(6局) 國民

紅襪 3：6 藍鳥

皇家 5：7 守護者

馬林魚 4：3(12局) 釀酒人

光芒 1：3 太空人

海盜 7：5 紅雀

紅人 1：8 小熊

響尾 3：4(10局) 巨人

遊騎兵 3：8 天使

白襪 2：1 教士

洛磯 4：1 道奇

運動家 10：3 水手

大都會 3：5 勇士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:10 皇家 vs. 守護者

06:35 紅雀 vs. 海盜

06:35 勇士 vs. 馬林魚

06:40 小熊 vs. 紅人

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:05 洋基 vs. 遊騎兵(緯來體育台)

07:10 國民 vs. 大都會

07:10 光芒 vs. 紅襪

07:40 響尾蛇 vs. 釀酒人

08:10 費城人 vs. 太空人

08:10 雙城 vs. 白襪

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 老虎 vs. 水手

09:40 巨人 vs. 教士

10:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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