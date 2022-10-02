MLB／今日戰績表 洋基柯特斯飆12K助隊完封金鶯奪本季第12勝
MLB今日戰績表
金鶯 0：8 洋基
費城人 4：13 國民
紅人 1：2 小熊
紅襪 0：10 藍鳥
響尾蛇 8：4 巨人
運動家 1：5 水手
皇家 7：1 守護者
雙城 2：3 老虎
馬林魚 ： 釀酒人
海盜 ： 紅雀
大都會 ： 勇士
光芒 ： 太空人
白襪 ： 教士
遊騎兵 ： 天使
洛磯 ： 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 雙城 vs. 老虎
01:35 金鶯 vs. 洋基
01:35 費城人 vs. 國民
01:37 紅襪 vs. 藍鳥
01:40 皇家 vs. 守護者
02:10 馬林魚 vs. 釀酒人
02:10 光芒 vs. 太空人
02:15 海盜 vs. 紅雀
02:20 紅人 vs. 小熊
04:05 響尾蛇 vs. 巨人
04:07 遊騎兵 vs. 天使
04:10 白襪 vs. 教士
04:10 洛磯 vs. 道奇
04:10 運動家 vs. 水手
07:00 大都會 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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