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MLB／今日戰績表 洋基柯特斯飆12K助隊完封金鶯奪本季第12勝

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基投手柯特斯先發7.1局飆12K，奪本季第12勝。 擷圖自推特
洋基投手柯特斯先發7.1局飆12K，奪本季第12勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

金鶯 0：8 洋基

費城人 4：13 國民

紅人 1：2 小熊

紅襪 0：10 藍鳥

響尾 8：4 巨人

運動家 1：5 水手

皇家 7：1 守護者

雙城 2：3 老虎

馬林魚 ： 釀酒人

海盜 ： 紅雀

大都會 ： 勇士

光芒 ： 太空人

白襪 ： 教士

遊騎兵 ： 天使

洛磯 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 雙城 vs. 老虎

01:35 金鶯 vs. 洋基

01:35 費城人 vs. 國民

01:37 紅襪 vs. 藍鳥

01:40 皇家 vs. 守護者

02:10 馬林魚 vs. 釀酒人

02:10 光芒 vs. 太空人

02:15 海盜 vs. 紅雀

02:20 紅人 vs. 小熊

04:05 響尾蛇 vs. 巨人

04:07 遊騎兵 vs. 天使

04:10 白襪 vs. 教士

04:10 洛磯 vs. 道奇

04:10 運動家 vs. 水手

07:00 大都會 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

體育 太空人 華視

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