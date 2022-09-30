MLB／被稱「薪水小偷」 海瓦德遭釋出：我幫小熊贏很多比賽

33歲小熊隊外野手海瓦德（Jason Heyward）當年與小熊簽下8年1.84億美元的合約，不過球隊卻在上個月宣布要將還有一年合約在身的他釋出。今天海瓦德首度針對此事接受採訪，也談到他對被稱為「薪水小偷」的看法。

小熊隊2016年突破「山羊魔咒」拿下總冠軍，海瓦德談到這段經歷表示自己很幸運，「2016對我來說是艱難的一年，不管是場上還場下都帶給我很大的壓力，我們球隊最終贏得總冠軍，這件事讓我擺脫所有壓力。」

對於有些人質疑他是薪水小偷，他則回應：「我不能斷定合約是否失敗，我只是想著幫球隊取勝，用守備和跑壘能力展現自己的價值，事實上小熊隊也贏下很多比賽。」

海瓦德以守備能力聞名，生涯總共拿下5座金手套。雖然轉隊到小熊後打擊表現不振，但在場下卻成為隊友們的典範，和他同隊過的台灣好手曾仁和就曾稱讚海瓦德是一個很親切的人，非常照顧年輕球員。

樂天桃猿先發投手曾仁和與海瓦德當過隊友。 聯合報系資料照

海瓦德在2016年與小熊簽下8年1.84億美元的合約，合約終於要在明年到期，不過小熊選擇今年將他釋出。本季他137打數28安打、1支全壘打，打擊三圍.204/.278/.277。