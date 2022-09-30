MLB／被稱「薪水小偷」 海瓦德遭釋出：我幫小熊贏很多比賽
33歲小熊隊外野手海瓦德（Jason Heyward）當年與小熊簽下8年1.84億美元的合約，不過球隊卻在上個月宣布要將還有一年合約在身的他釋出。今天海瓦德首度針對此事接受採訪，也談到他對被稱為「薪水小偷」的看法。
小熊隊2016年突破「山羊魔咒」拿下總冠軍，海瓦德談到這段經歷表示自己很幸運，「2016對我來說是艱難的一年，不管是場上還場下都帶給我很大的壓力，我們球隊最終贏得總冠軍，這件事讓我擺脫所有壓力。」
對於有些人質疑他是薪水小偷，他則回應：「我不能斷定合約是否失敗，我只是想著幫球隊取勝，用守備和跑壘能力展現自己的價值，事實上小熊隊也贏下很多比賽。」
海瓦德以守備能力聞名，生涯總共拿下5座金手套。雖然轉隊到小熊後打擊表現不振，但在場下卻成為隊友們的典範，和他同隊過的台灣好手曾仁和就曾稱讚海瓦德是一個很親切的人，非常照顧年輕球員。
海瓦德在2016年與小熊簽下8年1.84億美元的合約，合約終於要在明年到期，不過小熊選擇今年將他釋出。本季他137打數28安打、1支全壘打，打擊三圍.204/.278/.277。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言