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MLB／認MVP競爭無望 大谷仍自信自己比上季更好

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平力拚衛冕MVP的路上今天投出生涯代表作，奪個人本賽季第15勝，打擊方面也擊出2安達成連續14場安打，但他賽後卻認為這場比賽投球狀況不理想，速球速度沒有出來，主要是靠滑球發揮出色來解決打者。

充滿記錄的一個賽季大谷今天投出了7.2局無安打，並將自己連續安打場次提升至14場，還打下一分打點，現在大谷距離規定投球局數差1局，100分打點差6分，而兩項都是有機會在賽季結束前達成。

去年的大谷是打優於投的好表現，單季擊出46發全壘打外加9勝防禦率3.49一舉拿下全票MVP擊敗藍鳥小葛，而今年面對更強勁的對手法官，大谷將投球提升至新的境界15勝防禦率2.35還打了34轟，受訪時他也說到，「很顯然今年的數據比去年更佳，在球場上對自己也更佳有信心，上一季拿了MVP，這一季也很有自信自己比上一季更好」

面對媒體提問到跟法官的MVP之爭，大谷謙虛表示這問題媒體們應該更清楚，他就是在場上做好該做的事，而法官的第61轟他也有看，以一個球迷角色他感到十分開心。

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