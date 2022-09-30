MLB／ 紐媒否認大谷不想去紐約傳聞 洋基仍可能成為下家
日籍二刀流球星大谷翔平在加盟天使前，曾傳出他不想去洋基的消息。《紐約郵報》今天撰文反駁此事，並引用一名接近大谷人士的觀點，強調大谷不想來洋基是錯誤的資訊。
該報導指出，大谷從來沒說過他不想去紐約或類似的東西，並表示當時還是自由球員的大谷，以開放的心胸思考。
當時大谷前往MLB時，引起大聯盟各隊的搶人大戰，有消息指出洋基很早就被淘汰，大谷最終在道奇、水手、小熊、教士、巨人、遊騎兵和天使之中選擇了天使。這些球隊沒有任何一支來自美國東岸。因此，有人猜測洋基等隊無法爭取大谷是因為地理因素，不過這位接近大谷的人士否認了這一點，他表示大谷從未透露對特定地區的喜好。
大谷明年合約結束後將成為自由球員。《紐約郵報》也預測大谷今年休賽季將會被捲入無數交易傳聞中，因為他所在的天使這三年始終無法打進季後賽，這可能增加大谷對「贏球」的渴望，將對洋基爭取大谷加盟有利。
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