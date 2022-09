MLB／天使小將搞掉無安打頻致歉 大谷卻做出一舉動超暖心

大谷翔平在今天挑戰15勝及年度投球局數的比賽中,投出7.2局無安打,直到第八局被敲出的滾地穿越安打才破功,也讓球迷直呼好可惜就只差4個出局,下場時球迷也給了熱烈的掌聲。

Shohei Ohtani's no-hit bid is broken up by Conner Capel with 2 outs in the 8th inning pic.twitter.com/hzgSHLk6Hc

全場感到最失望的除了大谷外莫過於小將游擊手索托,因為那一個滾地球就是在他面前穿越的,賽後他也表示沒攔到十分失望。

據《The Athletic》記者布拉姆(Sam Blum)表示,賽後索托也有去找大谷致歉,表示他已全力伸展了,可惜還是讓球穿越了出去,而大谷賽後也有說到這一球是他投高了,所以才會被擊出安打。

大谷下場後也被攝影機捕捉到在休息室拍了拍索托的肩膀,也讓球迷表示大谷真暖心。

In NHK broadcast interview, Shohei said that the reason why became a hit was that his pitching was floating.



his humanity is also valuable🥹 pic.twitter.com/K6LmYnJfGq