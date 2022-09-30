MLB／天使小將搞掉無安打頻致歉 大谷卻做出一舉動超暖心
大谷翔平在今天挑戰15勝及年度投球局數的比賽中，投出7.2局無安打，直到第八局被敲出的滾地穿越安打才破功，也讓球迷直呼好可惜就只差4個出局，下場時球迷也給了熱烈的掌聲。
Shohei Ohtani's no-hit bid is broken up by Conner Capel with 2 outs in the 8th inning pic.twitter.com/hzgSHLk6Hc— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 30, 2022
SHOHEI OHTANI 👑 MVP pic.twitter.com/SgVORnXwoF— ■○ (@ohtanishoheiday) September 30, 2022
全場感到最失望的除了大谷外莫過於小將游擊手索托，因為那一個滾地球就是在他面前穿越的，賽後他也表示沒攔到十分失望。
據《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）表示，賽後索托也有去找大谷致歉，表示他已全力伸展了，可惜還是讓球穿越了出去，而大谷賽後也有說到這一球是他投高了，所以才會被擊出安打。
大谷下場後也被攝影機捕捉到在休息室拍了拍索托的肩膀，也讓球迷表示大谷真暖心。
In NHK broadcast interview, Shohei said that the reason why became a hit was that his pitching was floating.— Mii (@misa33tenshi) September 30, 2022
his humanity is also valuable🥹 pic.twitter.com/K6LmYnJfGq
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