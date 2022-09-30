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MLB／5局後意識到能挑戰紀錄 大谷被破無安打後有話說

聯合新聞網／ 綜合報導
美聯MVP競爭白熱化 美聯社
美聯MVP競爭白熱化 美聯社

聯盟例行賽進入尾聲，賈吉與大谷翔平競爭美聯MVP爭論不休，尋求衛冕的大谷今天先發出戰運動家，用一場8局10K無懈可擊的投球表現幫自己拉票，並且無安打比賽維持了7.2局才破功，雖然最後只差4個出局數無緣大紀錄，還是順利收下本季第15勝，距離單季規定投球局數也只差1局了。

「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天擊出平美聯記錄的61轟後，大家都十分期待大谷今天在投手丘上的表現，而他也投出了本季代表作，無安打局面直到8局下2出局後才被卡佩爾（Conner Capel）擊出內野安打無緣紀錄。最終投完8局用了108球，全場飆出10次三振，其中包含一次3球三振，本季至今46次是聯盟最多，僅被敲出2支安打，另有1次四壞，沒有掉分，防禦率下降到2.35。

賽後大谷表示他從第五局開始意識到自己有機會挑戰無安打，但因為只領先4分，心裡只想著盡量不要累積跑者；談到被擊出安打的那一刻，2好球後投高了也沒辦法，自己也只能微笑以對，「當時已經2出局、2好球了，心中想著能用三振結束的話就能讓球隊步調更順，被打的那球就是投高了」，他也表示感覺是人生第一次投那麼多滑球，很高興能有這麼好的效果。

在隊友3轟相挺下，大谷還是在這場勝投後收下個人第15勝，並且距離年度規定投球局數只差一局，他也說：「很可惜沒在今天達成，但用球數真的偏高了」。不過他不用擔心，照計畫本季預估還有1次出賽，沒意外的話下場比賽就會達標，成為符合年度投球局數與打席數的史上第一人。

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