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MLB／塞古拉被計分板「騙」出局 費城人貧打季後賽岌岌可危
費城人今天客場面對小熊，2局上費城人塞古拉（Jean Segura）因為計分板出現記錄錯誤，導致意外出局，成為比賽焦點。本場比賽費城人打線也再度熄火，0:2遭到小熊完封。
比賽在2局上一壘有人時出現意外的插曲，費城人跑者塞古拉（Jean Segura）看著計分板的好壞球是1好3壞，當投手再投出明顯的壞球時，他理所當然地散步走向二壘，沒想到卻被小熊二壘手觸殺出局，一頭霧水的塞古拉無奈地指著計分板向裁判詢問原因，原來是計分板紀錄出現錯誤。
Stadium scoreboard had the wrong count so Jean Segura got thrown out and the broadcasters were very confused pic.twitter.com/uPSqzQvGYp— Jomboy Media (@JomboyMedia) 2022年9月29日
這種特殊情況引發球迷熱烈討論替塞古拉報不平：「可以故意放錯的計分板欺騙客場球隊」「裁判和記錄員表現很差」。也有球迷持相反意見：「投手、捕手、裁判都知道，就只有跑者不知道」、「這不是小聯盟耶」。
費城人2011年後就沒打進過季後賽，今年在季中開除總教練吉拉迪（Joe Girardi ）後戰績一飛衝天，曾一度80勝62敗。沒想到在那之後他們開始陷入低潮，近13場輸了10場，有9場比賽得分不超過3分。塞古拉表示：「我們球隊有很多優秀的打者，無法在三場比賽打超過三分，說實話，這很尷尬。」
費城人季後賽之路岌岌可危，這場比賽輸球後戰績來到83勝62敗，外卡第3，只領先第4的釀酒人0.5場勝差。主將哈波（Bryce Harper）表示：「我們還剩七場比賽，必須繼續前進，而不是用失敗的心態思考這個問題。」
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