MLB／無安打7.2局破功 大谷翔平8局無失分收第15勝
天使隊「二刀流」好手大谷翔平用一場8局10K無失分的投球，讓自家主場再次響起「MVP」的歡呼聲，雖然無安打比賽維持了7.2局後破功，但有天使打線的3轟相挺，最終還是以4：2擊敗運動家隊，大谷收下本季第15勝。
投手大谷今天有夠猛，開局投出1次四壞保送，但靠著雙殺打形成另類三上三下，接下來一路投到8局上2出局，就是沒有讓運動家隊打者再站上壘包，轉播單位從5局就亮起燈號，提醒無安打比賽正在持續中。
大谷翔平也用美技守備幫自己的忙，5局上2出局後，卡珀（Conner Capel）敲出的一顆一壘線邊滾地球，大谷快速下丘撿起、低肩側傳給一壘，抓到這個出局數就連大谷也忍不住振臂歡呼。
然而8局上2出局後，大谷翔平今天投出的第95球，被卡珀掌握到，敲出內野強勁滾地球，游擊手索托（Livan Soto）碰到但沒掌握住，穿出形成安打，無安打比賽破功的那一刻，全場觀眾還是起立為大谷鼓掌，大谷也露出釋懷的笑容。
🗣️ MVP chants for Shohei Ohtani after his no-hitter was broken up in the eighth inning 👏— SportsCenter (@SportsCenter) 2022年9月30日
(via @BallySportWest) pic.twitter.com/wUAzy7iz2d
Shohei Ohtani on the mound Thursday night:— Sports Illustrated (@SInow) 2022年9月30日
• 8 IP
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• 0 R
• 10 K
• W
At the plate:
• 2 H
• 1 RBI#GoHalos
(🎥: @MLB) pic.twitter.com/PwW9zRjc60
不只是卡伯，大谷也被下一棒賈西亞（Dermis Garcia）敲出安打，還好仍讓朗格利爾斯（Shea Langeliers）敲出三壘滾地球出局。
大谷翔平7局投完只用了87球，大有機會挑戰無安打，不過最終投完8局用了108球，無安打破功就沒續投，全場10次三振，僅被敲出2支安打，另有1次四壞，沒有掉分，防禦率下降到2.35。
大谷是帶著領先退場，1局上瑞吉福（Luis Rengifo）首打席敲出陽春砲先馳得點，接著楚奧特（Mike Trout）二壘打，打者翔平再敲1支安打，敲回第2分。
天使打線的支援還沒結束，3局下瓦德（Taylor Ward）開轟、6局下史塔西（Max Stassi）也開砲，兩支陽春砲讓天使隊取得4：0領先。
雖然天使隊牛棚在9局上放火，丟掉2分，但大谷還是取得本季第15勝，距離取得規定投球局數也僅差1局。
打者翔平今天也有4打數2安打、1分打點的表現，將個人生涯最長的連續安打場次延伸到14場，打擊率上升到2成75。
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