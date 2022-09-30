MLB／ 不怕傷病頻找上門 最老投手希爾明年仍要再戰

紅襪42歲左投希爾（Rich Hill）是大聯盟現役最年長的投手，最近他接受訪問時表示明年將繼續在大聯盟投球。

本季結束後希爾將成為自由球員，他接受波士頓媒體《MassLive》的訪問時表示：「我不知道何時能簽下合約，但有一點是確定的，我明年會繼續投球。」目前大聯盟只有紅雀普荷斯（Albert Pujols）比希爾還年長，不過普荷斯已經宣布本季是他的最後一年，也就是說希爾下賽季有望成為最年長的球員。

希爾的職業生涯並不順遂，他在2005年升上大聯盟後，就經常受到大大小小的傷病影響。只有3個賽季出賽比較完整，包括2007年32次先發、2013年63次牛棚、2021年31次先發。

希爾本季出賽25場，主投118.1局、8勝7敗、防禦率4.41。目前直球均速僅剩88.5英里，不過憑藉優異的曲球，讓他能夠持續用經驗解決打者，成為先發輪值中穩定的一員。

前洋基投手李維拉。 歐新社

如果希爾順利在休賽季找到合約，下賽季他將成為自2010年以來，大聯盟第3年長的投手，前兩名分別是2018年的柯隆（Bartolo Colon）45歲121天、2013年的李維拉（Mariano Rivera）43歲301天。