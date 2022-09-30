MLB／藍鳥牛棚教練爽快歸還賈吉61轟球 妻子原要退休改離婚

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天在面對藍鳥的比賽擊出追平紀錄的61轟，撿到全壘打球的藍鳥牛棚教練布許曼（Matt Buschmann）二話不說將球歸還給賈吉，沒想到這個舉動竟讓布許曼妻子瓦許（Sara Walsh）開玩笑地表示要和他離婚。

瓦許是福斯體育台報導NFL和足球的記者，她得知丈夫接到賈吉的全壘打球後馬上興奮的在推特發文寫道：「雖然我在佛羅里達與颶風對抗，但好消息是我可以宣布退休了。」

Bad news is I’m down here in Florida battling a hurricane, but the good news is I can announce my retirement…. pic.twitter.com/gbhFSgDZBL — Sara Walsh (@Sara_Walsh) 2022年9月29日

隨後瓦許聽到丈夫將這顆球交還給球團，再度發文表示：「喔，很酷，他直接把球交出去，沒有檢查我們的房子還在不在？接下來我想宣布我們離婚的消息了。」

Oh cool. He just handed that back without checking to see if our house is still here? I’d next like to announce our divorce. pic.twitter.com/37HmHIoomS — Sara Walsh (@Sara_Walsh) 2022年9月29日

瓦許最後也補充，沒有人強迫布許曼把球交出，但布許曼告訴他：「賈吉和馬里斯的家人都為了這支全壘打在全國各地奔波，這顆球是他們應得的。」