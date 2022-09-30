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MLB／讓達比修有多休一天 教士隊已在盤算季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
為外卡戰做準備，教士隊刻意讓達比修有多休1天。 路透社
為外卡戰做準備，教士隊刻意讓達比修有多休1天。 路透社

教士隊刻意讓達比修有多休1天，明天對白襪隊才登板先發，這也代表著，如果教士隊進入季後賽，達比修有就會是外卡系列賽首戰的先發投手，前提是教士隊不需要打到第162場才晉級。

照正常輪值，達比修有應該是今天先發，但教士隊選擇由後援投手威爾森（Steven Wilson）先發，打一場牛棚車輪戰，總教練梅爾文（Bob Melvin）解釋，這樣的安排讓達比修有、後天先發的克里文格（Mike Clevinger）都可以獲得額外休息。

國聯外卡戰預計台灣時間10月8日開打，達比修有明天登板的話，就可以投一休六的節奏扛起首戰先發，外卡第一會是國聯東區大都會與勇士隊之爭的落敗方，剩下2張外卡由教士隊與釀酒人、費城人爭取，而教士隊握有3場勝差領先。

萬一不幸教士隊要打到賽季最後一場才能確定是否拿到外卡，達比修有也可以在投一休四的情況下，在10月6日對巨人隊先發，不過理論上明天就是達比修有例行賽最後一場，梅爾文說：「希望如此，但還是要看最後一天狀況，還不能確定。」

達比修有是今年教士隊最穩定的先發投手，出賽29場拿下16勝7敗、防禦率3.05，最近22場先發都至少投到6局，也難怪無論是季後賽第一戰或是可能決定門票的例行賽最後一場，都希望由他先發。

教士 達比修有 大都會

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