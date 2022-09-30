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MLB／莫里納換身分參與經典賽！退休後空降波多黎各總教練

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀傳奇捕手莫里納，今年退休後馬上擔任波多黎各代表隊總教練。 美聯社
紅雀傳奇捕手莫里納，今年退休後馬上擔任波多黎各代表隊總教練。 美聯社

紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）將在今年球季結束後退休，他今天宣布，明年3月將擔任世界棒球經典賽波多黎各代表隊的總教練。

莫里納是波多黎各國家隊的四朝元老，前4屆經典賽都以球員的身分代表波多黎各出戰，前兩屆擔任替補，因為當時的主戰捕手是另一位傳奇捕手羅德里格茲(Ivan Rodriguez)，莫里納後兩屆開始擔任主戰捕手。

波多黎各這次被分配到實力堅強的D組，將和多明尼加、委內瑞拉以色列、資格賽晉級隊伍爭奪兩張8強的門票。

上屆賽事代表美國拿下MVP的小熊投手史卓曼，這次將效力波多黎各。 美聯社
上屆賽事代表美國拿下MVP的小熊投手史卓曼，這次將效力波多黎各。 美聯社

上屆拿到亞軍的波多黎各也已經邀請多位大聯盟球星助陣，包括上屆賽事代表美國拿下MVP的小熊投手史卓曼（Marcus Stroman）、大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz）、雙城游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、老虎游擊手貝茲（Javier Baez），擁有波多黎各血統的大都會游擊手林多（Francisco Lindor）也是可能加入的人選。

莫里納生涯效力大聯盟19個賽季，入選10次明星賽，9次金手套，是大聯盟21世紀最具代表性的捕手之一。這次他將以全新的身分幫助波多黎各，在退休後馬上擔任代表隊總教練也引發不小的議論。

波多黎各 委內瑞拉 美國 以色列

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