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MLB／金鶯輸球兩隊得利 藍鳥進季後賽、光芒魔術數字剩1

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
靠著金鶯輸球，藍鳥確定搶下美聯外卡門票！ 截圖自藍鳥官方推特
靠著金鶯輸球，藍鳥確定搶下美聯外卡門票！ 截圖自藍鳥官方推特

金鶯隊今天以3：5輸給紅襪隊，讓兩支球隊都得利，藍鳥隊不用出賽就直接因此取得今年季後賽門票，光芒隊魔術數字剩1，只不過今天自己輸球，還要再等等。

藍鳥隊昨天季後賽魔術數字就剩1，但因輸給洋基無法歸零，今天休兵日反而等到晉級，藍鳥隊與金鶯隊勝差拉開到6.5場確保拿到外卡，但外卡排名尚未定案。

藍鳥目前在美聯外卡排名第一，光芒、水手勝率相同並列第二，有2場勝差，光芒隊今天其實也有機會與藍鳥一起確保外卡資格，但自己以1：2敗給守護者隊，最快要等到明天，光芒隊自己擊敗太空人隊，或靠洋基隊擊敗金鶯隊。

光芒隊今天雖然在第1局就靠著法蘭柯（Wander Franco）二壘打、裴洛塔（David Peralta）安打先馳得點，但這個領先持續到第8局，8局下守護者隊攻下2分逆轉後，光芒隊雖然在9局上1出局攻佔滿壘，卻還是欠缺適時一擊。

光芒 藍鳥 金鶯

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