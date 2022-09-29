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MLB／指邦茲、麥奎爾紀錄都是假的 小馬里斯：賈吉才真貨

聯合新聞網／ 綜合報導
馬里斯兒子(右)祝賀賈吉平父親紀錄。 法新社
馬里斯兒子(右)祝賀賈吉平父親紀錄。 法新社

洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)於今天打出平美聯單季全壘打紀錄第61轟，原紀錄保持人馬里斯的兒子(Roger Maris Jr.)，於今天也在場邊與賈吉母親一起見證這歷史性一刻，賽後小馬里斯受訪時表示希望賈吉能夠破父親紀錄，並說了，「這對我及所有人都很重要，他(賈吉)是乾乾淨淨的(沒有使用禁藥)，所以破紀錄這件事應該發生。」他並表明，賈吉才是真正大聯盟單季最多全壘打王，而非只是美聯而已，因為其他人都是假的。

目前大聯盟紀錄單季全壘打紀錄是由2001年邦茲(Barry Bonds)所創的73轟，其次是麥奎爾(Mark McGwire)於1998年打出的70轟，接下來1998年索沙(Sammy Sosa)66轟，其他前四至六名都是由移奎爾與索沙包辦，直到第七名才是馬里斯與賈吉並列，也是美聯盟單季最多轟紀錄。但對於邦茲、麥奎爾、索沙這三人的紀錄，回應記者所問三人的紀錄是否缺乏合法性時？馬里斯回答，「我想大多數人都是這樣想的，」

邦茲、麥奎爾生涯都有禁藥傳聞，至於索沙也有吸毒指控，因此小馬里斯認證賈吉才是「貨真價實」，真正的全壘打王，應該也是捍衛自己父親的地位。

馬里斯是在1985年過世，享年51歲，他於1961年在洋基隊打出61轟，兒子於今天見證賈吉這一刻，確實有無限感觸。

兒子 吸毒

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