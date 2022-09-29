快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

MLB／睽違471天再登板飆99英里！光芒王牌：我感覺很好

聯合新聞網／ 綜合報導
葛拉斯諾重返471天再度登板，3局失1分。 美聯社
葛拉斯諾重返471天再度登板，3局失1分。 美聯社

光芒葛拉斯諾（Tyler Glasnow）去年球季還沒在大聯盟出賽過就接受韌帶重建手術（Tommy John），相隔471天後，今天終於回到大聯盟投手丘先發對戰守護者，他球速最快來到99.4英里，主投3局失1分。

葛拉斯諾今天投出的第一顆球就高達98英里，本場比賽他主投3局用50球，送出3次3振、投出1次保送、被打2安，被阿瑞亞斯（Gabriel Arias）敲出全壘打失掉1分。可惜光芒最後還是1:2不敵守護者。

賽後葛拉斯諾接受訪問時表示：「我的感覺很正常，我已經重複做這些投球動作很長一段時間，投球的感覺依然很相似，我的快速球感覺很好。」

當葛拉斯諾投出第一顆球時，光芒總教練凱許（Kevin Cash）認為這個感覺很棒，「捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）沒有接過他的球，我認為他對這樣的表現感到驚訝。」

雖然光芒今天不敵守護者，但由於金鶯敗給紅襪，光芒晉級外卡魔術數字剩下M2，距離連續4年闖進季後賽僅有一步之遙。光芒目前落後外卡第1的藍鳥1.5場，領先外卡第3的水手1.5場。

手術

相關新聞

MLB／指邦茲、麥奎爾紀錄都是假的 小馬里斯：賈吉才真貨

洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)於今天打出平美聯單季全壘打紀錄第61轟，原紀錄保持人馬里斯的兒子(Roger Maris Jr.)，於今天也在場邊與賈吉母親一起見證這歷史性一刻，賽後小馬里

MLB／對賈吉連飆8顆伸卡球挨轟 苦主梅薩寫進歷史無奈認輸

藍鳥隊今天在多倫多主場對決洋基隊，雙方本季最後一次交手吸引37008人進場觀戰，藍鳥球迷沒有等到季後賽門票，反而目睹「法...

MLB／差點接到賈吉61轟球 球迷「千層麵」名字意外爆紅

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在藍鳥主場敲出本季第61轟，追平美聯單季最多全壘打紀錄，一名身穿藍鳥球衣的球迷遺憾漏接該全壘打球，雙手抱頭表示遺憾，不過他在賽後接受當地媒體訪問，讓他有趣

MLB／再投9局就達標 大谷翔平明先發拚神獸紀錄

天使今天作客運動家，大谷翔平4打數1安打，連續13場敲出安打，持續推升生涯最長連續安打場次的紀錄。 運動家第1局就靠著卡珀（Conner Capel）的安打攻下1分，天使在4下展開反攻，「神鱒」

MLB／睽違471天再登板！光芒葛拉斯諾宣告：感覺很好

光芒葛拉斯諾（Tyler Glasnow）去年球季還沒在大聯盟出賽過就接受韌帶重建手術（Tommy John），相隔471天後，今天終於回到大聯盟投手丘先發對戰守護者，他球速最快來到99.4英里，主投

MLB／今日戰績表 賈吉擊出61轟平紀錄洋基勝藍鳥

MLB今日戰績表 紅人 3：4(10局) 海盜 光芒 1：2 守護者 皇家 1：2 老虎 勇士 2：3(10局) 國民 洋基 8：3 藍鳥 金鶯 1：3 紅襪 馬林魚 4：5 大都會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。