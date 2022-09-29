MLB／睽違471天再登板飆99英里！光芒王牌：我感覺很好
光芒葛拉斯諾（Tyler Glasnow）去年球季還沒在大聯盟出賽過就接受韌帶重建手術（Tommy John），相隔471天後，今天終於回到大聯盟投手丘先發對戰守護者，他球速最快來到99.4英里，主投3局失1分。
葛拉斯諾今天投出的第一顆球就高達98英里，本場比賽他主投3局用50球，送出3次3振、投出1次保送、被打2安，被阿瑞亞斯（Gabriel Arias）敲出全壘打失掉1分。可惜光芒最後還是1:2不敵守護者。
Tyler Glasnow is back back and throwing heat 🔥— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年9月28日
(via @BallyRays)pic.twitter.com/DoAO1WAl59
賽後葛拉斯諾接受訪問時表示：「我的感覺很正常，我已經重複做這些投球動作很長一段時間，投球的感覺依然很相似，我的快速球感覺很好。」
當葛拉斯諾投出第一顆球時，光芒總教練凱許（Kevin Cash）認為這個感覺很棒，「捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）沒有接過他的球，我認為他對這樣的表現感到驚訝。」
Tyler Glasnow, Hammer & Sword. ⚒️⚔️— Rob Friedman (@PitchingNinja) 2022年9月28日
I missed this. pic.twitter.com/UcQ9gkZNoM
雖然光芒今天不敵守護者，但由於金鶯敗給紅襪，光芒晉級外卡魔術數字剩下M2，距離連續4年闖進季後賽僅有一步之遙。光芒目前落後外卡第1的藍鳥1.5場，領先外卡第3的水手1.5場。
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