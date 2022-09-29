MLB／再投9局就達標 大谷翔平明先發拚神獸紀錄

天使今天作客運動家，大谷翔平4打數1安打，連續13場敲出安打，持續推升生涯最長連續安打場次的紀錄。

運動家第1局就靠著卡珀（Conner Capel）的安打攻下1分，天使在4下展開反攻，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）打出本季第38轟追平比數，下一棒的大谷也打出安打，再靠著其他隊友的安打串聯攻下分數，將比數改寫為3：1。

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Sho Single✅

Shohei Ohtani singles in the 4th inning against the Oakland Athletics at Angel Stadium of Anaheim.😎

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8局下瓦德（Taylor Ward）再轟出陽春砲，終場天使就以4：1擊敗運動家。

Here come dat boi, @Warrdyboy7!!!#GoHalos pic.twitter.com/wA7roC8cVh — Los Angeles Angels (@Angels) 2022年9月29日

雖然大谷連續13場擊出安打，但也連續15場沒開轟。明天大谷將擔任先發投手，挑戰本季第15勝，距離「年度規定投球局數」只差9局，加上明天的比賽大谷還有兩次先發機會，有很高的機率成為史上首位「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手。

天使今天比賽還有一大亮點，季中交易來的百大新秀捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）大聯盟初登板，順利敲出生涯首安，賽後打擊率3成33。