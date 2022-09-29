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MLB／史丹頓低迷狂被K 紐媒只期待他維持過往季後賽表現

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓狀況低迷，近17打數被三振11次。 路透社
史丹頓狀況低迷，近17打數被三振11次。 路透社

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年打擊表現不佳，雖然轟出28支全壘打，但打擊率只有2成08，是生涯最糟糕的成績，攻擊指數（OPS）也只略優於聯盟平均。

史丹頓最近4場比賽17打數僅1安，吞下11次三振，總教練布恩（Aaron Boone）認為腳踝傷勢是很大的因素，也替子弟兵緩頰：「他已經為我們打出過關鍵安打，還有一些關鍵的全壘打，要回到這樣的狀態不容易，我們將繼續努力。」由於洋基已經在昨天確定得到美聯東區冠軍，所以布恩表示將會讓球員開始輪休。

史丹頓本季多半擔任指定打擊，在7月下旬罹患跟腱炎，直到8月25日才回歸。雖然他曾在9月21日擊出令人印象深刻的再見滿貫砲，但他在9月份累積出賽20場就有36次三振，有7次單場被三振至少3次，單月打擊率僅1成51，

《紐約郵報》指出，唯一能期待的是史丹頓總是能在季後賽有火熱的表現，他生涯在季後賽合計出賽18場，打擊率2成97、9轟、17分打點、攻擊指數（OPS）1.108。不過該報導也表示史丹頓能調整的時間不多了。

史丹頓本季出賽106場，28轟、75分打點。打擊三圍.208/.292/.444是生涯最糟糕的表現，與他生涯平均打擊三圍.264/.353/.536相差不少。今天的比賽史丹頓獲得休息的機會，並沒有上場。

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MLB／今日戰績表 賈吉擊出61轟破紀錄洋基勝藍鳥

MLB今日戰績表 紅人 3：4(10局) 海盜 光芒 1：2 守護者 皇家 1：2 老虎 勇士 2：3(10局) 國民 洋基 8：3 藍鳥 金鶯 1：3 紅襪 馬林魚 4：5 大都會

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