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MLB／大都會0：4代誌大條 艾斯柯巴攻下5分神奇逆轉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
艾斯柯巴當救世主一人打回5分，助前6局4分落後的大都會逆轉勝。 美聯社
艾斯柯巴當救世主一人打回5分，助前6局4分落後的大都會逆轉勝。 美聯社

大都會隊三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）今天扮演「救世主」，在0：4落後的劣勢下，他從7局下開始包辦全隊5分打點，包括10局下揮出再見安打， 幫助大都會5：4逆轉勝馬林魚隊，再度獨居國聯東區龍頭。

大都會在紐約主場一路落後，打完7局上被攻下4分，艾斯柯巴7局下砲轟馬林魚先發投手盧薩多（Jesus Luzardo），左外野兩分砲、本季第20轟為大都會開張，追成2：4。

8局下馬林魚牛棚失靈，接連出現3次保送，艾斯柯巴在2出局滿壘時，關鍵安打攻下兩分打點，幫助大都會隊追平比數進入延長賽。

艾斯柯巴愈打愈神勇，10局下面對馬林魚第7任投手弗洛羅（Dylan Floro），在1出局一、二壘有人時，揮出再見安打，毫無疑問成為大都會贏球最大功臣。

大都會全場7支安打，艾斯柯巴5打數3安打、攻下5分打點，兩隊本季對戰19場落幕，馬林魚輸了13場。

大都會賽前97勝58敗和勇士隊並列分區龍頭，勇士在延長10局2：3不敵國民隊後，又落後1場勝差，國民54勝101敗仍是大聯盟30隊最慘。

大都會 馬林魚

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